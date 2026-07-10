L'Inter ha acquistato altri tre giocatori, tra cui un difensore con la possibilità di includere Pavard, che ha dichiarato di restare se desiderato. Sono stati completati i trasferimenti di Provedel in porta e Khalaili sulla fascia destra. Rimangono ancora tre posti da riempire, uno a centrocampo e due in difesa.

Due dei cinque ruoli da coprire sono stati. coperti: Provedel in porta e Khalaili sulla fascia destra. All'Inter rimangono ora ancora tre 'slot' liberi: uno a centrocampo e soprattutto due in difesa. La priorità, anche dal punto di vista temporale, riguarda il reparto difensivo, numericamente deficitario dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian. Un centrale, esperto e pronto, arriverà a breve, meglio, verrà acquistato a breve. Il secondo, giovane e di prospettiva, sarà materia agostana (a meno di cambi di programma di cui diremo tra poco)., Per il primo profilo, tutto porta a individuare in Chalobah l'obiettivo numero uno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, ora altri 3 acquisti. Subito un difensore, con la variabile Pavard: "Resto se mi vogliono"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Due su cinque 'riempiti', all'Inter restano tre slot liberi: subito un difensore, ecco chi! Il resto ad agostoAll'Inter sono stati coperti due dei cinque ruoli previsti: il portiere e il terzino destro.

Benjamin Pavard, la strada è segnata: l’Inter cerca acquirenti per il difensore franceseL'Inter ha avviato le trattative per cedere Pavard, dopo il prestito al Marsiglia.

Temi più discussi: Inter, avanti tutta per Chalobah e Khalaili: il punto sul mercato nerazzurro; Calciomercato Napoli, rinnovo di McTominay e poi gli acquisti; L’Inter celebra Aleksandar Stankovic: il primo acquisto che vale 63 milioni di euro, cifre e futuro del figlio di Dejan; Provedel-Inter, i Nerazzurri chiedono lo sconto: la situazione.

Inter, ora altri 3 acquisti. Subito un difensore, con la variabile Pavard: Resto se mi voglionoDue dei cinque ruoli da coprire sono stati... coperti: Provedel in porta e Khalaili sulla fascia destra. All'Inter rimangono ora ancora tre 'slot' liberi: uno a centrocampo e soprattutto due in difesa ... msn.com

Ausilio oggi ha fatto capire che sarà l'ennesimo mercato di lacrime e sangue. Mi piacerebbe capire allora come mai Marotta sia andato a dire a fine anno che ora vuole vincere la champions... con chi pensa di vincerla? Con gli acquisti da 20 mln più bonus? #i x.com

Provedel completa le visite e firma con l’Inter. I prossimi due acquisti | VIDEO CML'Inter ingaggia Provedel e pianifica le prossime mosse per accontentare Chivu: gli ultimi aggiornamenti sul mercato nerazzurro ... calciomercato.it