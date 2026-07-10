Inter ora altri 3 acquisti Subito un difensore con la variabile Pavard | Resto se mi vogliono

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha acquistato altri tre giocatori, tra cui un difensore con la possibilità di includere Pavard, che ha dichiarato di restare se desiderato. Sono stati completati i trasferimenti di Provedel in porta e Khalaili sulla fascia destra. Rimangono ancora tre posti da riempire, uno a centrocampo e due in difesa.

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Due dei cinque ruoli da coprire sono stati. coperti: Provedel in porta e Khalaili sulla fascia destra. All'Inter rimangono ora ancora tre 'slot' liberi: uno a centrocampo e soprattutto due in difesa. La priorità, anche dal punto di vista temporale, riguarda il reparto difensivo, numericamente deficitario dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian. Un centrale, esperto e pronto, arriverà a breve, meglio, verrà acquistato a breve. Il secondo, giovane e di prospettiva, sarà materia agostana (a meno di cambi di programma di cui diremo tra poco)., Per il primo profilo, tutto porta a individuare in Chalobah l'obiettivo numero uno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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