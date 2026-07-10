paura su volo ryanair passeggero rischia di essere risucchiato

Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Le immagini mostrano l’interno dell’aereo con segni di un guasto improvviso, che ha causato forte spavento tra i passeggeri. L’incidente si è verificato durante la fase di volo, creando un’atmosfera di panico tra i presenti. Non ci sono stati feriti gravi, ma la paura è stata palpabile.

Spavento sul volo Ryanair dove un guasto ha quasi fatto perdere la vita ad un passeggero: le immagini sono quasi apocalittiche Grande paura sul voloRyanair, decollato in Grecia da Salonicco e poi diretto a Monaco di Baviera. L’aereo ha dovuto fare un atterraggio di emergenza a causa di un problema tecnico che ha messo a repentaglio la vita di uno dei passeggeri che stava per essere risucchiato via. Un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno mandato in frantumi un finestrino della cabina, causando una rapida depressurizzazione. Ciò avrebbe messo a rischio la vita del passeggero 61enne che stava per essere risucchiato dal finestrino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Paura sul volo Ryanair: si rompe finestrino in volo, passeggero rischia di essere risucchiato

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