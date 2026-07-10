Un motore di un aereo Ryanair in volo da Salonicco a Memmingen ha preso fuoco, causando l'esplosione. Il finestrino di un lato si è frantumato durante il volo, che ha subito un atterraggio d’emergenza. L’incidente si è verificato nei cieli della Grecia, con i passeggeri che hanno vissuto momenti di grande paura. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Momenti di autentico terrore a bordo di un volo Ryanair operato da Malta Air partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. Un guasto al motore, avvenuto pochi minuti dopo il decollo, ha provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito un finestrino dell’aereo, mandandolo in frantumi e costringendo l’equipaggio a effettuare un immediato atterraggio di emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, i passeggeri hanno avvertito un forte boato provenire da uno dei motori. Pochi istanti dopo, il finestrino accanto a un passeggero serbo di 61 anni si è infranto dopo essere stato colpito da una parte del propulsore. L’uomo avrebbe rischiato di essere risucchiato verso l’esterno a causa della violenta pressione dell’aria, ma è stato trattenuto dagli altri passeggeri seduti nelle vicinanze, evitando conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Paura nei cieli della Grecia: esplode un motore su un volo Ryanair, finestrino in frantumi e atterraggio d’emergenza

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