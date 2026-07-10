Patto di comunità sì in giunta | plauso delle associazioni
La giunta ha approvato il patto di comunità. Le associazioni Libera, ARCI, Legambiente e il Consiglio d’Istituto dell’istituto scolastico locale hanno espresso soddisfazione. La decisione riguarda l’accordo tra enti e cittadini per collaborare su progetti condivisi. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali modifiche o obiettivi specifici. La delibera passa ora alle fasi successive per l’attuazione del patto.
Tempo di lettura: 4 minuti Libera Avellino, ARCI Avellino, Legambiente Avellino e il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “San Tommaso – Francesco Tedesco ” esprimono grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta comunale di Avellino, delle Linee Guida per la realizzazione del Patto Educativo di Comunità e per l’avvio del percorso che coinvolgerà l’Istituto Comprensivo San Tommaso, che insiste anche sui quartieri di Rione Mazzini e della Ferrovia. L’approvazione delle Linee Guida rappresenta un passaggio significativo per le politiche educative della città, perché riconosce il valore di un’alleanza stabile tra scuola, istituzioni, Terzo Settore, famiglie e cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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