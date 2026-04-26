Valguarnera terremoto in Giunta | Pecora si dimette e spacca il patto

Sara Pecora si è dimessa dalla Giunta comunale di Valguarnera, a circa un mese dalle prossime elezioni. La decisione arriva dopo che la sindaca ha scelto di affidare un incarico a Carmen Cutrona, modificando così gli accordi all’interno della coalizione di maggioranza. La mossa ha provocato tensioni e ha portato a un cambiamento nelle dinamiche politiche del municipio.

? Cosa sapere Sara Pecora si dimette dalla Giunta di Valguarnera a trenta giorni dal voto.. La scelta della sindaca Draià su Carmen Cutrona rompe gli equilibri della coalizione.. A Valguarnera la politica si spacca proprio mentre il calendario segna la soglia dei trenta giorni prima del voto: Sara Pecora ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta, interrompendo un legame decennale con l’amministrazione Draià. L’addio dell’assessora, figura di primo piano e stretta collaboratrice della sindaca uscente, non è un semplice cambio di personale, ma un terremoto che scuote le fondamenta della coalizione. La decisione arriva dopo che la sindaca ha scelto di affidare la propria successione a Carmen Cutrona, una figura esterna ai ranghi attuali del governo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valguarnera, terremoto in Giunta: Pecora si dimette e spacca il patto Notizie correlate Terremoto in Basilicata: l’assessore agricoltura spacca la GiuntaLa politica lucana affronta un momento di rottura senza precedenti dopo la seduta della Giunta regionale in cui l’assessore alle Politiche Agricole,... Valguarnera, terremoto politico: Draià si ritira, serve ArenaA soli quindici giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste presso la commissione elettorale, il di Valguarnera è stato investito da un...