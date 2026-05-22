I candidati a sindaco dicono sì alla Casa delle Culture Il plauso di venti associazioni
Venti associazioni e realtà culturali di Arezzo hanno espresso soddisfazione per la disponibilità mostrata recentemente da tutti i candidati a sindaco riguardo alla riapertura di un centro culturale ispirato alla Casa delle Culture di piazza Fanfani. Le parti interessate considerano questa proposta una possibilità di rilancio per il settore, che avrebbe il compito di ospitare attività e iniziative sociali e culturali nel territorio. La proposta è stata oggetto di discussione pubblica nelle ultime settimane, senza ancora definire tempi o modalità specifiche.
Venti associazioni e realtà culturali accolgono con favore la disponibilità espressa negli ultimi giorni da tutti i candidati a sindaco di Arezzo, a lavorare per la riapertura di un centro sul modello della Casa delle Culture di piazza Fanfani. “La Casa delle Culture, nei suoi 5 anni di attività. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Associazioni chiedono una casa delle culture
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