Il generale Camporini ha affermato che è improbabile che gli Stati Uniti condividano la tecnologia dei missili Patriot con l’Ucraina, a causa delle normative molto rigide e conservative degli Stati Uniti. Ha sottolineato che ci sono troppe incognite e che è difficile che Washington autorizzi tale trasferimento. La questione riguarda la produzione in loco dei missili Patriot da parte di Kiev, ma al momento non ci sono segnali di un cambiamento nelle politiche statunitensi.

«Sinceramente trovo abbastanza improbabile che Washington possa cedere la propria tecnologia a Kiev per la produzione in loco dei missili Patriot, perché le normative americane sono molto rigide e conservative». Il generale Vincenzo Camporini, già capo di stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica, esperto in strategia militare e geopolitica, preferisce seguire la strada della prudenza dopo l’annuncio del presidente Donald Trump durante la riunione della Nato ad Ankara di voler concedere all’Ucraina la licenza per produrre i missili intercettori per difendere il suo territorio. Generale, perché ha dei dubbi?«Perché al momento non sappiamo nulla dell’accordo che è stato annunciato. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Roma.corriere.it - Patriot all'Ucraina, il generale Camporini: «Troppe incognite. Difficile che gli Usa cedano la loro tecnologia a Kiev»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Russia: “Usa forniscono Patriot a Kiev ma vogliono contribuire alla pace”La Russia ha commentato la decisione degli Stati Uniti di autorizzare la produzione di missili Patriot da parte di Kiev.

Ucraina: nasce il formato E3 per gestire Kiev senza gli USAUn nuovo formato chiamato E3 è stato creato per gestire le relazioni con Kiev senza coinvolgere gli Stati Uniti.

Temi più discussi: Stati Uniti, via libera a Kiev per produrre missili Patriot; Per l’Ucraina costruirsi i missili Patriot non sarà facile; Trump: 'Daremo all'Ucraina la licenza per produrre Patriot'; Sì di Trump ai Patriot made in Ucraina: cosa cambia davvero per Zelensky.

#Ucraina #UE #Zelensky #Russia #Putin L'Europa s'è desta ? Il Bundestag ha votato in maggioranza contro le nuove forniture di missili Taurus e Patriot all'Ucraina. La proposta è stata osteggiata sia dai rappresentanti della coalizione di governo che dai partiti - X x.com

Guerra Ucraina, Zelensky: Dagli Usa nei prossimi giorni missili intercettori Pac-3 per i Patriot. Raid di Kiev contro raffineria e terminal petrolifero russiLa scorsa notte le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 376 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar d'Azov. Lo riporta il Ministero della Difesa russo. Le forze ucraine hanno con ... ilmessaggero.it

Patriot all'Ucraina, il generale Camporini: Troppe incognite. Difficile che gli Usa cedano la loro tecnologia a KievL'esperto: Dopo Ankara nella Nato qualcosa si muove, ma il problema è politico: l'anno prossimo ci sono le elezioni in vari Paesi. Trump pensava che gli europei si armassero dagli americani, ma non s ... roma.corriere.it

Il gigante tedesco della difesa Rheinmetall ottiene un ordine multimilionario per artiglieria per l'Ucraina reddit