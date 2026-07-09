La Russia ha commentato la decisione degli Stati Uniti di autorizzare la produzione di missili Patriot da parte di Kiev. L’ok è stato concesso dopo un incontro tra l’ex presidente statunitense e il leader ucraino durante il vertice Nato ad Ankara. La Russia ha affermato che gli Stati Uniti forniscono i sistemi Patriot a Kiev, ma dichiarano di voler contribuire alla pace.

La Russia commenta la decisione degli Stati Uniti di dare l’OK alla licenza affinché Kiev possa produrre missili Patriot. Il via libera è arrivato dopo il bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a margine del vertice Nato terminato ieri ad Ankara. “Sì, è un dato di fatto che Washington continui a fornire armi e tecnologia militare all’Ucraina: lo sappiamo”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Non siamo ingenui, il presidente Vladimir Putin lo sa benissimo, ma allo stesso tempo la posizione degli Stati Uniti è in qualche modo ambivalente. Gli Stati Uniti, a differenza degli europei, mantengono la volontà di facilitare il processo di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, Russia: “Usa forniscono Patriot a Kiev ma vogliono contribuire alla pace”

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India-EU sign Defense pact. RUS-China prepare for war. Germany has no Patriot sys anymore. RUS+China

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