Un nuovo formato chiamato E3 è stato creato per gestire le relazioni con Kiev senza coinvolgere gli Stati Uniti. Questo meccanismo mira a negoziare con Mosca e coinvolge alcuni paesi europei, anche se non sono stati ancora annunciati ufficialmente quali. L’obiettivo è rafforzare un asse diplomatico indipendente dagli Stati Uniti, facilitando dialoghi e decisioni congiunte tra i membri dell’E3. La struttura si propone di coordinare le azioni e le strategie di questi paesi in relazione alla crisi in Ucraina.

? Punti chiave? In Breve Il nuovo asse europeo per l’Ucraina: l’iniziativa E3 si muove senza Washington. Germania, Francia e Gran Bretagna stanno spingendo per un nuovo formato di coordinamento denominato E3, volto a gestire il sostegno a Kiev senza il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Questa manovra diplomatica si inserisce in un momento in cui Donald Trump è concentrato sulla gestione della crisi in corso nel Golfo, lasciando un vuoto di leadership che l’Unione Europea intende colmare. Il piano mira a stabilire negoziati diretti con la Russia, ma il Cremlino ha già manifestato una netta opposizione a questa proposta. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha espresso estrema difficoltà nel prevedere il raggiungimento di accordi con il governo di Kiev nelle attuali condizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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