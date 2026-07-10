Partita mortale nell’inferno di Gaza

A Sabra, quartiere di Gaza City, Mohammed al-Wahidi aveva installato gli schermi per permettere alle famiglie sfollate di seguire la partita tra Egitto e Argentina. L’uomo lavorava per il Comitato egiziano di soccorso, l’organizzazione umanitaria che ha mediato la tregua e fornisce aiuti come cibo e riparo agli sfollati. Durante l’evento, si sono registrati scontri e un’escalation di violenza.

A Sabra, quartiere di Gaza City, Mohammed al-Wahidi aveva montato gli schermi perché le famiglie sfollate potessero vedere Egitto-Argentina. Lavorava per il Comitato egiziano di soccorso, il braccio umanitario del governo del Cairo che ha mediato la tregua e che porta cibo e riparo agli sfollati. Il 7 luglio, all’imbrunire, un’ora prima del fischio d’inizio, una bomba ha colpito l’auto su cui viaggiava e ha ucciso quattro persone: con lui l’autista Ahmed Daghmush, 33 anni, e due fratelli che giocavano lì vicino, Hamza al-Deri di 10 anni e Fari di 8. Sulla stessa strada, mezz’ora prima, un altro attacco non aveva fatto vittime. L’esercito israeliano ha fatto sapere che al-Wahidi “non era un obiettivo”, che stava puntando a un miliziano di Hamas. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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