L’inferno dei bimbi di Gaza

Secondo un bollettino dell’UNRWA pubblicato il 5 maggio, nella Striscia di Gaza i bambini che vivono nelle tende sono stati vittime di morsi di topi durante la notte mentre dormivano. Le condizioni di vita in alcune aree continuano a essere difficili, con segnalazioni di problemi sanitari e di sicurezza nei campi. La situazione rimane complessa e difficile per le famiglie che risiedono in queste strutture.

Di notte i topi mordono i bambini nelle tende mentre dormono. È la frase del bollettino UNRWA del 5 maggio, riferita al monitoraggio nella Striscia di Gaza. L’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi documenta infestazioni di roditori nelle strutture sanitarie di Khan Younis. L’Ocha ha rilevato roditori e parassiti nell’81% degli oltre 1.600 siti per sfollati valutati a Gaza. Il 90% delle infrastrutture idriche è distrutto. Il 60% delle famiglie non ha acqua sufficiente. Reinhilde Van de Weert, rappresentante Oms a Gaza, il 5 maggio ha dichiarato: «Questa è solo la sfortunata ma prevedibile conseguenza di una situazione in cui le persone vivono in un ambiente al collasso.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Winter Storms Endanger Children in Gaza

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