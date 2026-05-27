Un bombardamento ha colpito e ucciso il nuovo comandante militare di Hamas, Mohammed Odeh, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa israeliano. L'attacco è stato annunciato tramite un post su X, dove si afferma che Odeh è stato eliminato durante un'operazione militare. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sui luoghi precisi dell'azione.

L’eliminazione di coloro che hanno guidato ilmassacro del 7 ottobre 2023contro le comunità di Israele intorno allaStriscia diGazaè diventata una missione. A tal proposito, il ministro della DifesaIsrael Katzha annunciato, con un post su X, che il nuovo capo militare di Hamas,Mohammed Odeh,è stato ucciso nell’attacco lanciato martedì sera dall’Idf a Gaza. Un bombardamento su un edificio residenziale diGaza City. Il capo militare era il bersaglio principale ma non è stato l’unico. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale diRamallah,Wafa, anchetre palestinesi,tra cui una donna, sono stati uccisi e altri feriti. Inoltre, stando alle fonti di Hamas, nell’attacco sono rimastiuccisi anche la moglie e i figli di Odeh. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, Katz: ‘Ucciso il nuovo capo militare di Hamas, mandato a raggiungere i suoi complici all’inferno’

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Hamas, ucciso il capo militare Mohammed Odeh

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