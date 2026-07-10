Kenan Yildiz sta affrontando ancora problemi al ginocchio che lo hanno colpito dopo il Mondiale. La Juventus sta monitorando le sue condizioni, valutando tra terapie conservative e la possibilità di un intervento chirurgico. Il giocatore ha iniziato la preparazione, ma il fastidio al ginocchio ha causato un rallentamento nella sua ripresa. La società sta seguendo da vicino la situazione per decidere il percorso più adeguato.

di Luca Fioretti Problemi al ginocchio per Kenan Yildiz dopo il Mondiale: la Juventus valuta le condizioni del turco tra terapie e lo scenario di un intervento. La Juventus segue con grande apprensione le condizioni di Kenan Yildiz. Il numero dieci, reduce dalla dolorosa eliminazione al Mondiale con la Turchia, si gode le vacanze a Ratisbona ma deve fare i conti con una fastidiosa tendinopatia rotulea che ne ha pesantemente condizionato le prestazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il dolore al ginocchio continua a tormentare il talento turco e andrà affrontato. Come riportato da Tuttosport, il rientro alla Continassa è previsto attorno al 20 luglio, quando lo staff medico bianconero valuterà attentamente la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Partenza a rilento per Yildiz: il ginocchio continua a dare fastidio, si valuta anche l’operazione. Gli scenari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Juve, obbligo Champions! In ballo 70 milioni da investire nel calciomercato: il club valuta diversi giocatori. Gli scenariLa Juventus si prepara a partecipare alla prossima Champions League, un obiettivo che comporta un investimento di circa 70 milioni di euro per il...

Hub, partenza a rilento: "Niente medici di famiglia"La Casa della Comunità di Reggello, nota come Hub, ha iniziato ad accogliere i cittadini con servizi di assistenza primaria, specialistica e...

Temi più discussi: Saldi al via tra alti e bassi: Vendite calate e i cantieri non aiutano; Saldi: inizio a rilento, ora entrano nel vivo. Negozianti fiduciosi; Treni, al via i lavori a Firenze: ritardi e variazioni. Ecco cosa cambia per chi viaggia; I saldi estivi partono lenti tra caldo e prudenza dei consumi.

A che punto il metodo di viaggio giorno per giorno diventa un peso? reddit

Rapallo: processione nelle vie della città, una folla per ammirarlaRapallo: processione nelle vie della città, una folla per ammirarla ... msn.com

Saldi: partenza a rilento a Milano, negozi del Quadrilatero senza ‘code’Tanti i clienti, ma non ci sono resse come in anni passati. Il motivo sarebbero i presaldi e le molteplici occasioni di sconto durante l’anno e online Invitanti, con borse, scarpe e abiti all’ultima ... affaritaliani.it