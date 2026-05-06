Mercato Juve obbligo Champions! In ballo 70 milioni da investire nel calciomercato | il club valuta diversi giocatori Gli scenari
La Juventus si prepara a partecipare alla prossima Champions League, un obiettivo che comporta un investimento di circa 70 milioni di euro per il mercato estivo. La dirigenza sta valutando diversi profili di giocatori da inserire nella rosa, con l’intento di rinforzare la squadra in vista delle competizioni europee. Le decisioni sugli acquisti dipendono dall’ingresso nel torneo, che rappresenta una fonte di budget fondamentale per le strategie di mercato.
di Luca Fiore Mercato Juve, i piani della dirigenza per gli acquisti estivi ruotano attorno ai 70 milioni garantiti dall’ingresso nel prossimo torneo europeo. Il futuro del calciomercato della Juventus prenderà forma al termine del campionato, quando la dirigenza definirà l’esatto budget disponibile. Luciano Spalletti condivide appieno la linea societaria, che prevede l’inserimento di quattro o cinque elementi in una rosa in gran parte confermata. Questo piano di rafforzamento rimane però vincolato al raggiungimento delle prime quattro posizioni in classifica. Senza la prossima Champions League, le strategie andrebbero ridiscusse. In ballo ci sono 70 milioni di ricavi UEFA, oltre ai cospicui incassi del botteghino per le notti europee sul campo di casa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Juve, il mercato lo decide la Champions: Tonali e Bernardo appesi al quarto posto. Gli scenari
Calciomercato Barcellona, pronta un’offerta da 90 milioni dalla Saudi Pro League per Raphinha: il club valuta la cessioneCalciomercato Barcellona, pronta un’offerta da 90 milioni dalla Saudi Pro League per Raphinha: il club valuta la cessione Calciomercato Roma, colpo...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Mercato Juve, cosa succede con o senza Champions: i 70 milioni in ballo, gli scenari; Juve, il riscatto di Nico Gonzalez non scatta: l'Atletico chiede uno sconto per trattenerlo; ?? Juve, per Bernardo Silva serve la Champions! Inter-Nico Paz? Dipende da Mou; Cessioni Juventus, tutti i nomi in bilico: Di Gregorio, Koopmeiners, Zhegrova e non solo.
Mercato Juve, cosa succede con o senza Champions: i 70 milioni in ballo, gli scenariPrevisti 4-5 colpi in caso di qulificazione, ma restare fuori comporterebbe dei sacrifici. L’unica certezza rimane Yildiz: è l’intoccabile su cui costruire il nuovo ciclo ... corrieredellosport.it
Juve, tutti i nomi che potrebbero lasciare Torino nel prossimo mercatoIl finale di campionato si avvicina, e la Juve non vuole farsi trovare impreparata neanche sul piano delle uscite nel calciomercato estivo. juvenews.eu
Mercato #Juve, cosa succede con o senza Champions: i 70 milioni in ballo, gli scenari x.com
El Karouani, la Juve scatta a sinistra! Rivoluzione mercato: mistero Cambiaso, via Cabal - facebook.com facebook