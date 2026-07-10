Gli ex cavalieri hanno espresso le loro opinioni sulla corsa della Quintana di luglio. Secondo alcuni, Innocenzi è considerato il favorito, mentre Melosso potrebbe avere una possibilità di vittoria. La competizione si avvicina rapidamente, con il prologo ufficiale previsto per questa sera. La manifestazione entra nella fase finale di preparazione, con i partecipanti pronti a sfidarsi nel tradizionale evento. La giornata segnerà l’inizio ufficiale delle gare, con gli appassionati in attesa di vedere chi salirà sul podio.

L’attesa è ormai agli sgoccioli. La Quintana di luglio entra nelle sue ore più intense e già questa sera vivrà il suo prologo ufficiale. L’appuntamento è fissato per le 19 in piazza Ventidio Basso, dove si svolgerà il tradizionale saluto alla Madonna della Pace: sarà l’occasione per respirare definitivamente il clima della giostra che domani sera richiamerà migliaia di spettatori al campo dei giochi. I riflettori saranno puntati soprattutto sulla benedizione dei cavalieri e sul sorteggio dell’ordine di assalto. L’estrazione determinerà la successione di partenza per le prime due tornate, mentre nella terza, come da regolamento, si gareggerà seguendo l’ordine inverso della classifica provvisoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parola agli ex cavalieri: "Innocenzi è il favorito, Melosso può giocarsela"

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