"Una stagione sicuramente molto positiva. L’abbiamo chiusa con una sconfitta, che poteva tuttavia starci: siamo arrivati in fondo "cotti" ed in ogni caso dopo aver ampiamente centrato gli obiettivi stagionali". E’ l’analisi del capitano dei Cavalieri Union, Lorenzo Puglia, che ha così commentato il rendimento del gruppo nella stagione che sta per concludersi. Domenica prossima il Parabiago "giustiziere" degli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa si giocherà contro il Cus Torino la finalissima dei playoff di Serie A1, che mette in palio un posto nella Serie A Elite 202627. Per i bianconeri, il "rompete le righe" è invece già arrivato, in attesa di ritrovarsi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, il bilancio di Puglia. "Stagione da applausi». Parola di capitano

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