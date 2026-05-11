In vista delle prossime elezioni comunali, il sindaco ha inviato un messaggio chiaro ai suoi avversari, sottolineando che questa volta il centrodestra ha la possibilità di competere fino in fondo. Pur riconoscendo le capacità degli avversari, il primo cittadino ha anche rivolto un avviso ai membri della coalizione che lo sostiene, ricordando che eventuali cambiamenti nell’alleanza potrebbero influire sul risultato finale.

Milano, 11 maggio 2026 – Un riconoscimento alle potenzialità degli avversari ma anche – e soprattutto – un avviso ai rappresentanti della coalizione che l’ha portato a vincere per due volte al netto di quelli che saranno i possibili futuri rimescolamenti di carte nell’alleanza. Il sindaco di Milano Beppe Sala prova a fare le carte in vista delle prossime elezioni amministrative a cui – va ricordato – lui non potrà partecipare, almeno come candidato sindaco, avendo quasi completato due mandati alla guida della città. Il pronostico. Un pronostico? Più che altro l’ipotesi di uno scenario, che vedrebbe Milano stavolta contendibile dalla “controparte”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali, l’avviso di Sala: “Il centrodestra stavolta può giocarsela”

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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