Le vittime di Mario Adinolfi sono anziani, professionisti e persone fragili che si sono affidate a lui credendo alle promesse. Molti raccontano di aver perso ingenti somme di denaro, arrivando a dover rinunciare alle cure mediche. Alcune di loro affermano di aver visto svanire la propria dignità nel tentativo di recuperare i soldi sperperati. Le persone coinvolte chiedono giustizia e denunciano la loro condizione di vulnerabilità.

Le vittime di Mario Adinolfi sono disperate e chiedono giustizia. Tra loro ci sono professionisti e impiegati, ma anche persone fragili che rischiano di non riuscire più a pagarsi le cure. Tutti raccontano di essere finiti nella trappola della cosiddetta «Scommessa collettiva», il circuito di investimenti lanciato dall’ex deputato e fondatore del Popolo della Famiglia, senza sapere davvero a cosa andavano incontro. Dopo un giorno di arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale, Adinolfi ha affidato una nota al proprio avvocato per dichiararsi innocente: «Non mi sono mai arricchito sulla pelle degli altri». Le somme affidategli sarebbero circa cinque milioni di euro complessivamente, secondo quanto accertato finora dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Open.online

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Lo stupore a metà del Popolo della famiglia dopo l’arresto di Adinolfi: «Le scommesse non sono da cattolici, gli ho detto di no»A 24 ore dall’arresto del leader del gruppo, una fonte vicina all’organizzazione ha dichiarato di essere sorpresa e confusa.

Adinolfi arrestato per truffa con la scommessa collettiva, tra le vittime c'è chi ha perso oltre 50 mila euroMario Adinolfi è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma.

Temi più discussi: Parlano le vittime di Mario Adinolfi, come sono caduti nella trappola e i soldi in fumo. Anziani, fragili e fan cattolici: Con lui ho perso la dignità; Cinque milioni di euro da illeciti e 400mila euro evasi: agli arresti domiciliari Mario Adinolfi; Le vittime di Adinolfi: Mi fidavo di lui, è un cattolico che si infervora quando parla di Dio; Mario Adinolfi è stato arrestato: è accusato di truffa ed evasione fiscale con la scommessa collettiva.

Adinolfi, le vittime della truffa: Ci ha tolto tutto, siamo rovinati. In cinque anni gli ho dato 82mila euro, sono sepolta vivaSono disperata, mi ha preso tutto, mi ha rovinata. È solo una delle persone che hanno denunciato Mario Adinolfi e il suo Scommessa collettiva per truffa. Maria, ... ilmessaggero.it

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