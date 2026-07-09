Lo stupore a metà del Popolo della famiglia dopo l’arresto di Adinolfi | Le scommesse non sono da cattolici gli ho detto di no

A 24 ore dall’arresto del leader del gruppo, una fonte vicina all’organizzazione ha dichiarato di essere sorpresa e confusa. La persona ha spiegato che, prima dell’arresto, aveva avuto una conversazione in cui aveva detto di no alle scommesse, ritenendole incompatibili con i valori cattolici. La reazione interna è di smarrimento, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’arresto.

«Al momento siamo un po’ smarriti»: inizia così il suo sfogo una persona vicina al Popolo della Famiglia ha parlato con Open a condizione di rimanere anonima, a 24 ore di distanza dall’arresto, avvenuto l’8 luglio, del loro leader Mario Adinolfi. L’accusa formulata dalla Procura di Roma è quella di truffa ed evasione fiscale, e ha portato agli arresti domiciliari del leader, che oggi si è dichiarato innocente tramite il suo avvocato. Di certo c’è che le abitudini dell’ex deputato erano note anche all’interno del movimento e non piacevano proprio a tutti. Soprattutto perché quelle proposte di partecipare a « scommesse collettive», versando consistenti quantità di denaro, venivano avanzate anche nel movimento politico. 🔗 Leggi su Open.online

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