Il cantante e scrittore italiano ha recentemente fatto ritorno in televisione dopo aver subito un malore. Durante un'intervista ha raccontato di aver avuto paura di morire, descrivendo una sensazione di essere tra due mondi, con il diavolo che tirava da una parte e tre cardiochirurghi molto esperti dall’altra. Ha ricordato di aver smesso di guardare una partita di calcio, rimanendo immobile come uno stoccafisso, mentre si trovava in ospedale.

“Ero a metà tra di qua e di là, di là c’era il diavolo che tirava, di qua c’erano per fortuna tre cardiochirurghi molto bravi. La cosa fondamentale è che non ho visto tunnel con luci alla fine”. Roberto Vecchioni t orna in tv e parla del malore che lo ha colpito nei mesi scorsi, quando u n problema di salute lo aveva costretto a fermarsi e a interrompere la tournée “ Tra il silenzio e il tuono”. Ospite a “In altre parole” su La 7 nella puntata di sabato 16 maggio, il cantautore descrive il momento in cui si è sentito male, coinciso con la visione di una partita della sua amata squadra del cuore: “ È cominciato sulla sconfitta dell’Inter con l’Atletico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto paura di morire, c’era il diavolo che tirava. Stavo guardando l’Inter e mi sono fermato come uno stoccafisso”: Roberto Vecchioni torna in tv dopo il malore

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