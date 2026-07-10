Durante i festeggiamenti per la qualificazione in semifinale della nazionale, una ragazza di 17 anni è rimasta uccisa in un incidente ad Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese. Le autorità hanno confermato il decesso senza fornire ulteriori dettagli sull'accaduto. La notizia ha suscitato shock tra i presenti e nelle comunità locali, mentre le indagini ufficiali sono in corso. La partita tra la nazionale francese e il Marocco si è conclusa con la vittoria della squadra francese.

La grande festa della Francia è finita in tragedia. Secondo quanto riporta Le Parisien, una ragazza di 17 anni sarebbe morta ad Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese, in seguito ad un incidente avvenuto durante i festeggiamenti dopo la vittoria dei blues contro il Marocc o. Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente stava celebrando la qualificazione della nazionale sul retro di un camion quando, a seguito di una caduta, sarebbe stata schiacciata dal veicolo. L’autista del mezzo sarebbe stato arrestato e posto in custodia cautelare dopo essere risultato in stato di ebbrezza, precisa il quotidiano. L’uomo avrebbe fatto salire diverse persone sul camion per sfilare durante i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Parigi festeggia la Francia in semifinale, ma finisce in tragedia: muore una diciassettenne durante i festeggiamenti

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