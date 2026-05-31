Durante i festeggiamenti per la vittoria in Champions League del PSG a Parigi, si sono verificati scontri che hanno causato un morto e un ferito grave, secondo il bilancio della Procura locale. La notte di celebrazioni si è trasformata in violenza in diverse aree della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il bilancio della Procura di Parigi. Dopo una notte di celebrazioni per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, la situazione è degenerata in violenti scontri in diverse zone della città. Secondo la Procura di Parigi, il bilancio è di un morto e un ferito grave. Le tensioni si sono sviluppate soprattutto dopo i festeggiamenti spontanei seguiti al successo europeo della squadra francese, trasformando la notte di festa in momenti di caos urbano. Gli incidenti tra Champs-Élysées e Parc des Princes. Gli episodi più critici si sono verificati sugli Champs-Élysées e nei pressi dello stadio del club, il Parc des Princes, dove si erano radunate migliaia di persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontri a Parigi durante i festeggiamenti per la Champions del PSG: un morto e un ferito grave

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Scontri tra tifosi e polizia a Parigi dopo la vittoria di Psg in Champions: 283 i fermati

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È stato di 416 persone fermate in Francia, 283 soltanto a Parigi, il bilancio delle violenze durante la notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Ci sono stati festeggiamenti macchiati da violenze, una situazione che x.com

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