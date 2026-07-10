Dopo il fischio finale, le strade di Parigi si sono riempite di persone che hanno celebrato la qualificazione della nazionale francese ai Mondiali, con bandiere e cori. La festa si è svolta senza tensioni, coinvolgendo anche altre città del paese. Il presidente ha commentato la vittoria, affermando di essere fiero della Francia. I gol decisivi sono stati segnati da Mbappé e Dembélé contro il Marocco.

Al fischio finale, tutti in piazza e per strada. A Parigi e non solo. Tutta la Francia ha festeggiato la qualificazione dei Bleus con i gol di Mbappé e Dembélé al Marocco. Scene di gioia nella capitale e nel resto del Paese, da Marsiglia a Lilla, tra fuochi d’artificio e cori da curva. E stavolta senza far registrare veri problemi di ordine pubblico. Mentre il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si è felicitato via social per la terza semifinale mondiale consecutiva della Francia di Didier Deschamps: “Fieri dei nostri giocatori, e complimenti anche al Marocco”. In ogni caso, il Ministero degli interni aveva previsto un importante schieramento di agenti, proprio per evitare disordini e atti di vandalismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parigi festeggia in strada: nessuna tensione. Macron: "Fieri della Francia"

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