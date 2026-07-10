Parigi festeggia in strada | nessuna tensione Macron | Fieri della Francia

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo il fischio finale, le strade di Parigi si sono riempite di persone che hanno celebrato la qualificazione della nazionale francese ai Mondiali, con bandiere e cori. La festa si è svolta senza tensioni, coinvolgendo anche altre città del paese. Il presidente ha commentato la vittoria, affermando di essere fiero della Francia. I gol decisivi sono stati segnati da Mbappé e Dembélé contro il Marocco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al fischio finale, tutti in piazza e per strada. A Parigi e non solo. Tutta la Francia ha festeggiato la qualificazione dei Bleus con i gol di Mbappé e Dembélé al Marocco. Scene di gioia nella capitale e nel resto del Paese, da Marsiglia a Lilla, tra fuochi d’artificio e cori da curva. E stavolta senza far registrare veri problemi di ordine pubblico. Mentre il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si è felicitato via social per la terza semifinale mondiale consecutiva della Francia di Didier Deschamps: “Fieri dei nostri giocatori, e complimenti anche al Marocco”. In ogni caso, il Ministero degli interni aveva previsto un importante schieramento di agenti, proprio per evitare disordini e atti di vandalismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

parigi festeggia in strada nessuna tensione macron fieri della francia
© Gazzetta.it - Parigi festeggia in strada: nessuna tensione. Macron: "Fieri della Francia"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Francia-Russia, nuova tensione. Parigi ferma petroliera della ‘flotta fantasma’, Mosca: “Pirateria internazionale”La Marina francese ha intercettato e fermato una petroliera russa appartenente alla cosiddetta ‘flotta fantasma’.

Tensione per Francia-Marocco, a Parigi in allerta i serviziParigi è in stato di allerta a causa della partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali di calcio.

Si parla di: Il più grande festival francese di New York chiuderà al traffico Madison Avenue questo fine settimana per un’enorme fiera di strada gratuita, con cultura, cibo, musica e molto altro ancora; Fiere e mercatini dell'usato da sabato 4 a domenica 5 luglio 2026 a Parigi - il programma del weekend.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web