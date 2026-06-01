Francia-Russia nuova tensione Parigi ferma petroliera della ‘flotta fantasma’ Mosca | Pirateria internazionale

La Marina francese ha intercettato e fermato una petroliera russa appartenente alla cosiddetta ‘flotta fantasma’. L’episodio è avvenuto al largo delle coste francesi, dove le forze navali hanno bloccato la nave senza autorizzazione. Mosca ha definito l’azione come “pirateria internazionale”, mentre Parigi ha confermato di aver agito nel rispetto delle leggi marittime. La nave è stata condotta in porto per ulteriori verifiche.

Parigi, 1 giugno 2026 – Ritorna la tensione tra Parigi e Mosca dopo che la Marina francese ha intercettato e fermato un'altra petroliera russa, facente parte della cosiddetta ‘flotta fantasma’. È accaduto ieri nell'Atlantico, secondo quanto ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron che ha spiegato come l'operazione sia stata condotta in alto mare " con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito". "È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre quattro anni", ha scritto su X il capo dell'Eliseo che ha anche diffuso le immagini dell'abbordaggio effettuato da personale militare elitrasportato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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