Il Comune ha deciso di mettere in vendita i 380 posti auto situati nel parcheggio interrato di Curiel, con l’obiettivo di ricevere offerte entro un mese. La maggior parte di questi spazi è già stata concessa in diritto di superficie ai rispettivi titolari. La scelta di procedere alla vendita definitiva è stata comunicata ufficialmente, senza indicare eventuali dettagli sulle modalità o sui criteri di assegnazione. La trattativa riguarda esclusivamente i posti auto all’interno del parcheggio, senza coinvolgere altre parti o strutture.

La partita del Curiel. Il Comune vuole vendere in modo definitivo i 380 posti auto all’interno del parcheggio interrato, per buona parte già concessi in diritto di superficie ai titolari. Resta un mese di tempo per presentare la propria offerta. Entro il 15 giugno le richieste dovranno pervenire in municipio. Quella del Curiel è una partita che ha origini lontane nel tempo. Erano i primi anni Duemila quando il parcheggio vedeva i lavori di completamento della struttura. Un cantiere non semplice, con i contenziosi, gli incidenti e i rallentamenti burocratici che ne hanno portato al collaudo solo pochi anni fa. Nel frattempo residenti, turisti e titolari di seconde case ne hanno acquisito i posti auto in concessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio Curiel, il Comune va avanti: vuole vendere i posti auto, offerte entro un mese

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