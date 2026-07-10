Paradise va in Romagna nel mito di Fellini
Venerdì 10 luglio a mezzanotte su Rai2 va in onda la tredicesima puntata di Paradise 2026, dedicata alla Romagna e al mito di Fellini. Il programma di Pascal Vicedomini si concentrerà sulla nuova “dolce vita” locale, con musica popolare, spettacoli, cinema e fiction. La puntata esplorerà le tradizioni e le produzioni culturali della regione, senza approfondimenti o interviste.
Sarà dedicata alla Romagna la tredicesima puntata di Paradise 2026, in onda venerdì 10 luglio a mezzanotte su Rai2. Il programma di Pascal Vicedomini accenderà i riflettori sulla nuova “dolce vita” romagnola, tra musica popolare, spettacolo, cinema e fiction. Ospiti d'apertura saranno Pio e Amedeo, campioni di ascolti tra televisione, teatro e cinema con show “politicamente scorretti” e il recente film Oi Vita, successo della stagione cinematografica 2025. La musica romagnola sarà al centro della serata con Moreno Conficconi e l'Orchestra Grande Evento, accompagnati dai ballerini delle Sirene Danzanti. Accanto al “biondo di Gatteo Mare” ci sarà anche Maylin Aguirre, modella, stilista e showgirl italo-cubana di Alessandria, che porterà in scena un omaggio al repertorio di Julio Iglesias. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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