Paradise | tra il mito di Michael Jackson e il grande cinema

Venerdì 1 maggio, Rai2 trasmetterà la sesta puntata del late night show Paradise. In questa puntata, il conduttore Pascal Vicedomini ricorderà l’eredità di Michael Jackson con ospiti istituzionali e attori italiani. Il programma si propone di esplorare il legame tra il mito del cantante e il mondo del cinema. La puntata sarà trasmessa in prima serata, offrendo un approfondimento sulla figura di Jackson attraverso diverse testimonianze.

?? Cosa sapere Rai2 trasmette venerdì 1 maggio la sesta puntata del late night show Paradise. Pascal Vicedomini celebra l'eredità di Michael Jackson con ospiti istituzionali e attori nazionali. Venerdì 1 maggio alle ore 24:00, Rai2 trasmette la sesta puntata di Paradise, un late night show guidato da Pascal Vicedomini che questa notte celebra il legame indissolubile tra l'Italia e l'eredità artistica di Michael Jackson. Il programma si apre con un tuffo nel tempo che riporta a trent'anni fa, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paradise: tra il mito di Michael Jackson e il grande cinema Notizie correlate Dal cinema al gaming: il mito di Michael Jackson torna su SEGA? Cosa sapere L'uscita del biopic di Antoine Fuqua per Lionsgate rilancia l'interesse su Michael Jackson. Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Michael Jackson mania a Paradise su Rai2: ospiti Ghini, Papaleo e il sindaco Gualtieri; Michael Jackson mania a Paradise Rai2 tra Ghini e Papaleo. Michael Jackson mania a Paradise su Rai2: ospiti Ghini, Papaleo e il sindaco GualtieriI fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1 maggio Rai2 a mezzanotte. Trent’anni fa l’ incontro di Pascal Vicedomini con il Re ... ilmattino.it Rai2, a Paradise tra Ghini e Papaleo è Michael Jackson maniaVenerdì 1 maggio a mezzanotte, la sesta puntata dello show di Pascal Vicedomini ... ilgiornale.it Michael Jackson è il nuovo allenatore del Burnley: prende il posto di Parker - facebook.com facebook