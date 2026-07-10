Il padre di Haaland ha trasferito la residenza fiscale dalla Norvegia alla Svizzera. Possiede società in Lussemburgo che gestiscono il patrimonio familiare. La mossa permette di pagare meno tasse, grazie alle imposte più basse in Svizzera rispetto alla Norvegia. La residenza reale e fiscale è stata spostata nel nuovo paese, evitando la tassa sulle persone fisiche norvegese. La strategia coinvolge anche società in altri paesi europei.

Il padre di Erling Haaland è proprietario di una serie di società con sede in Lussemburgo con cui si occupa del patrimonio di famiglia. Per non pagare la tassa sulle persone fisiche norvegese ha trasferito la sua residenza, fiscale e reale, in Svizzera, dove le imposte sono molto più basse. L’attaccante norvegese guadagna oltre 60 milioni di euro all’anno dal suo contratto con il Manchester City, ma paga le tasse in Inghilterra. Il “trucco” della famiglia Haaland Alfie Haaland, padre di Erling e a sua volta ex calciatore, non risiede più in Norvegia. Da tempo abita in Svizzera, nel Canton Uri, in modo da pagare la tassa sulle persone fisiche della Confederazione elvetica, poco più del 12%, e non quella norvegese, al 22%. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Papà Haaland sposta la residenza dalla Norvegia alla Svizzera, come funziona il "trucco" per pagare meno tasse

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