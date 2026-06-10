Una mappa mostra che diversi paesi europei, tra cui Svizzera, Norvegia e Spagna, applicano imposte patrimoniali. La presenza di queste tasse si distingue rispetto alle dichiarazioni fatte dalla leader italiana, che aveva affermato che l’Italia non le applica. La discussione si concentra sulla differenza tra le politiche fiscali europee e le affermazioni fatte in pubblico. La mappa evidenzia le nazioni con imposte patrimoniali in vigore, smentendo le dichiarazioni di Meloni.

Dal palco dell’ Auditorium della Conciliazione a Roma, Giorgia Meloni ha messo in fila due frasi a pochi minuti di distanza. La prima, dedicata alle attività commerciali fittizie: «Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole». La seconda, dedicata al fisco: «Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici». L’assemblea di Confcommercio ha applaudito e l’accostamento è rimasto lì, sospeso eppure nitido: anche chi propone un’imposta sulla ricchezza spingerebbe l’Italia verso il tropico delle repubbliche improvvisate. Conviene allora aprire la mappa di chi una patrimoniale ce l’ha davvero. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Patrimoniale: dalla Svizzera alla Norvegia alla Spagna, ecco chi la applica. E la mappa che smentisce Meloni

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