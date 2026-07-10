pap test e test hpv oggi screening con accesso libero

Oggi riprende il programma di screening nel reparto ostetrico-ginecologico di un ospedale, con una giornata dedicata all'accesso libero. La giornata prevede la possibilità di sottoporsi gratuitamente al Pap test e al test Hpv. La iniziativa mira a offrire servizi di prevenzione senza prenotazione, permettendo alle donne di effettuare gli esami in modo semplice e senza costi. L’attività si svolge presso l’ambulatorio dell’ospedale.

Riprende oggi il programma di screening colpocitologico nell’ambulatorio ostetrico-ginecologico dell’ ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima con una giornata ad accesso libero dedicata all’esecuzione gratuita del Pap test e del test Hpv. Potranno accedere le donne residenti di età compresa tra i 25 e i 33 anni che non abbiano effettuato un Pap test negli ultimi tre anni e le donne tra i 34 e i 64 anni che non abbiano eseguito un test Hpv (Papilloma virus) negli ultimi cinque anni. Le interessate potranno presentarsi direttamente all’ambulatorio dalle 9.30 alle 11 oppure prenotare un appuntamento contattando il Centro Screening di Grosseto al numero 0564 486486. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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