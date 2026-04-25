pap test e vaccino hpv il progetto pregio

Al via anche a Prato il progetto Pre.Gio (Prevenzione nelle Giovani donne), l’iniziativa dedicata alla promozione della salute femminile che offre alle donne tra i 25 e i 30 anni non compiuti la possibilità di accedere gratuitamente, in un’unica occasione, a due importanti strumenti di prevenzione: la vaccinazione anti-HPV e l’esecuzione del Pap-test. L’appuntamento sarà giovedì 30 aprile dalle 14 alle 18 al Centro Salute Donna in via Cavour 87. Le donne interessate potranno accedere direttamente negli orari indicati senza necessità di prenotazione. L’iniziativa è rivolta alle giovani non vaccinate per HPV, anche se non hanno ancora ricevuto l’invito per lo screening cervicale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pap Test e vaccino Hpv. Il progetto "Pre...Gio"

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