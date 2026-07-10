Un volo Ryanair tra Grecia e Germania ha subito un incidente quando un finestrino si è rotto in volo. Decine di passeggeri hanno vissuto attimi di panico dopo il rumore improvviso che ha interrotto la normale routine di viaggio. L’incidente ha causato un’urgente interruzione del servizio e l’adozione di misure di sicurezza da parte dell’equipaggio. Non sono stati segnalati feriti o danni gravi, ma l’evento ha provocato momenti di grande tensione tra i presenti.

Quella che doveva essere una normale tratta tra Grecia e Germania si è trasformata in un’esperienza da incubo per decine di passeggeri. Un rumore improvviso ha interrotto la tranquillità del volo, seguito da una situazione che ha fatto temere il peggio. Nel giro di pochi secondi le maschere dell’ossigeno sono scese automaticamente, mentre il comandante ha deciso di interrompere il viaggio e riportare l’aereo all’aeroporto di partenza. Un passeggero è rimasto ferito e le autorità stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Cosa è successo sul volo Ryanair partito da Salonicco. L’incidente ha coinvolto il volo FR1879 di Ryanair, decollato dall’aeroporto “Makedonia” di Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Panico sul volo Ryanair, il finestrino si rompe in volo: succede tutto in un istante

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