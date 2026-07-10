Palmisano | Schwazer? No alle seconde possibilità nello sport

Antonella Palmisano ha commentato il caso Schwazer durante una puntata di “Un altro podcast”, affermando che non ci dovrebbero essere seconde possibilità nello sport per chi ha fatto uso di doping. La campionessa olimpica della marcia a Tokyo ha espresso la sua opinione sulla decisione di riammettere in gara atleti con precedenti di doping, sottolineando che non condivide questa scelta. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla gestione dei casi di doping nel mondo dello sport.

Antonella Palmisano si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). La campionessa olimpica della marcia a Tokyo dice la sua sul caso Schwazer e critica la scelta di riammettere in gara chi ha fatto uso di doping. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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