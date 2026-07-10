Palio dei Rioni di Camaiore Montebello e Montemagno quest’anno ci credono

Montebello e Montemagno, due rioni situati in collina, partecipano quest’anno al Palio dei Rioni di Camaiore con grande determinazione. Tra gli undici in gara, sono i più attivi nella corsa per ottenere il cencio blu amaranto. Entrambi i borghi sono frequentati da turisti e visitatori, e quest’anno mostrano una forte volontà di vincere. La competizione si svolge tra le strade di questi due rioni, entrambi opposti come posizione geografica.

Montebello e Montemagno: un’altra coppia di rioni del Palio che corrono agguerriti alla conquista del cencio blu amaranto. Degli 11 che si contenderanno l’ambita vittoria, questi sono due dei borghi in collina, opposti come posizione geografica, amati da turisti e visitatori. Il primo, con 76 punti lo scorso anno, al nono posto e Montemagno Seimiglia al quinto con 101 punti: grande sfida e tanta voglia di combattere. Lupi e lupetti scenderanno da Montebello con i loro colori, biancoverde, per raggiungere sfilata e corrida il 18 luglio. "Ci siamo. L’aria a Camaiore sta cambiando – assicura Rebecca D’Alessandro, atleta del rione –. Dopo lunghi mesi passati al campo per allenarsi, la competizione si avvicina e noi siamo pronti per dimostrare tutti insieme chi siamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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