Durante il concerto di Gianna Nannini, organizzato al termine della presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona, è scoppiata una rissa tra due volti noti della televisione, tra cui anche Caterina Balivo. L’incidente ha coinvolto i due protagonisti, che si sono affrontati in modo acceso. La scena si è svolta di fronte a presenti e addetti ai lavori, creando scompiglio tra il pubblico. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o coinvolgimenti di altri presenti.

Non solo i nuovi programmi della prossima stagione televisiva. La presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona continua a far parlare anche per un retroscena che sarebbe avvenuto durante il concerto di Gianna Nannini, organizzato al termine dell’evento. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, una lite tra due donne sarebbe degenerata fino ad arrivare alle mani. Nella vicenda è stato citato anche il nome della conduttrice Caterina Balivo. La lite durante il concerto di Gianna Nannini. A raccontare l’episodio è stato Il Resto del Carlino, secondo cui tutto sarebbe iniziato all’interno del Teatro delle Muse. Durante il concerto conclusivo, due donne avrebbero iniziato a discutere animatamente tra le poltrone della platea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Palinsesti Rai, rissa tra due volti noti della TV: spunta anche Caterina Balivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palinsesti Rai, lite furibonda tra due manager ad Ancona: Caterina Balivo riporta la paceDurante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai ad Ancona, si è verificata una lite tra due manager.

Lite ai palinsesti Rai, due spettatrici si azzuffano davanti a tutti: interviene Caterina BalivoDurante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 al Teatro delle Muse di Ancona, due spettatrici sono venute alle mani.

Temi più discussi: Botte e urla tra manager ai palinsesti Rai, pace fatta grazie a Caterina Balivo: il retroscena; Svelati i palinsesti Rai 2026-2027, tra le novità c'è Patù, omaggio al Salento. Ecco tutti i volti, gli show e le fiction della stagione; Ad Ancona i Palinsesti Rai, tra conferme e novità e possibili sorprese; Ad Ancona la presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione 2026/2027.

Palinsesti Rai, scoppiata una furiosa rissa tra volti della TV: cosa c’entra Caterina Balivo x.com

Palinsesti Rai, rissa durante il concerto di Gianna Nannini: il retroscena su Caterina BalivoPalinsesti Rai, durante il concerto di Gianna Nannini che ha chiuso la presentazione ad Ancona, sarebbe scoppiata una rissa tra due donne. Nel retroscena, ... bigodino.it

Palinsesti Rai, scoppiata una furiosa rissa tra volti della TV: cosa c’entra Caterina BalivoPalinsesti Rai, durante il concerto di Gianna Nannini sarebbe scoppiata una rissa: cosa c'entra la conduttrice Caterina Balivo. donnaglamour.it