Lite ai palinsesti Rai due spettatrici si azzuffano davanti a tutti | interviene Caterina Balivo

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 al Teatro delle Muse di Ancona, due spettatrici sono venute alle mani. Le due donne si sono affrontate in una discussione che è rapidamente degenerata in una colluttazione, attirando l’attenzione di pubblico e staff. La scena si è svolta mentre si svolgeva l’evento, senza che nessuno intervenisse immediatamente. Caterina Balivo è intervenuta per cercare di calmare gli animi.

Momenti di tensione durante la serata dedicata alla presentazione dei palinsesti Rai 20262027. Venerdì 3 luglio 2026, al Teatro delle Muse di Ancona, dove si è svolto l’evento, due spettatrici si sarebbero rese protagoniste di un’accesa lite culminata in una vera e propria azzuffata. A riportare la calma sarebbe stata addirittura Caterina Balivo, intervenuta per placare gli animi. L’episodio, raccontato da Il Resto del Carlino, si è verificato durante l’esibizione di Gianna Nannini, che ha chiuso la kermesse organizzata dalla Rai. Secondo la ricostruzione del quotidiano, a un certo punto, nelle ultime file della platea, due donne hanno iniziato a urlarsi contro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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