Palermo obeso cade sul cognato durante una lite | 48enne muore Indagini per stabilire se decesso per schiacciamento o malore

Notizia in breve

Durante una lite familiare a Sferracavallo, una borgata di Palermo, un uomo di 48 anni è morto. Secondo le prime ricostruzioni, è caduto sul cognato, che era obeso, e ha perso la vita. Le autorità stanno indagando se il decesso sia stato causato dallo schiacciamento o da un malore. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica dell’incidente è stato reso noto.