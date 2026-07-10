Palermo obeso cade sul cognato durante una lite | 48enne muore Indagini per stabilire se decesso per schiacciamento o malore
Durante una lite familiare a Sferracavallo, una borgata di Palermo, un uomo di 48 anni è morto. Secondo le prime ricostruzioni, è caduto sul cognato, che era obeso, e ha perso la vita. Le autorità stanno indagando se il decesso sia stato causato dallo schiacciamento o da un malore. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla dinamica dell’incidente è stato reso noto.
Una lite familiare è costata la vita a Giacomo Margarini, 48 anni, morto nel primo pomeriggio di mercoledì a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era andato a casa della sorella quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe scoppiata una violenta discussione con il cognato. La colluttazione si sarebbe conclusa in modo drammatico. Stando ai primi accertamenti investigativi, Margarini sarebbe stato schiacciato dal peso del cognato, affetto da obesità grave, che durante lo scontro gli sarebbe caduto addosso. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30, all’interno di un complesso residenziale dove vive la sorella della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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