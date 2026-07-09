Tragedia a Palermo uomo muore durante una lite | schiacciato dal cognato

Un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite in un residence di Sferracavallo, Palermo, il 9 luglio 2026. La vittima è stata schiacciata dal cognato, coinvolto nella discussione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia in un residence nella zona di Sferracavallo. Una tragedia si è verificata nella tarda mattinata di oggi, 9 luglio 2026, a Palermo, dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita al termine di una lite con il cognato. Il fatto è avvenuto intorno alle 13:30 in una stradina di via Sferracavallo, all’interno di un complesso residenziale. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, la vittima era già priva di vita. Il corpo si trovava nei pressi del cancello d’ingresso dell’abitazione. La ricostruzione dei fatti. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, durante la colluttazione il cognato sarebbe caduto addosso all’uomo, provocando una forte compressione del torace. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Omicidio a Palermo, la testimonianza di un residente Conosciamo un coinquilino

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