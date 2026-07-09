Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita sotto un cancello di un residence in via Sferracavallo, Palermo, poco dopo le 13.30. La vittima era stata coinvolta in una lite con il cognato, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe averlo schiacciato accidentalmente durante la discussione. Il personale del 118 ha constatato il decesso sul posto.

Un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato intorno alle 13.30 in una stradina di via Sferracavallo a Palermo. L’uomo è stato trovato a terra privo di vita dal personale del 118, accanto al cancello d’entrata dell’abitazione che fa parte di una sorta di residence. Dalle prime informazioni la vittima, G.M., sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto sopra durante la colluttazione. I sanitari hanno rilevato lesioni compatibili con lo schiacciamento della cassa toracica. Il cognato, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno indagando sull’omicidio. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Palermo, muore schiacciato dal cognato durante una lite

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Palermo: omicidio al Cep, caccia al killer di Barrile

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