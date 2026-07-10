A Palermo, anche nel quartiere di Sferracavallo sono comparsi messaggi contro il pizzo, affissi su cartoline e adesivi distribuiti in modo anonimo. Questa è la quarta iniziativa di sensibilizzazione contro il racket nel capoluogo siciliano. Le cartoline riportano messaggi rivolti ai boss mafiosi tornati in libertà, puntando a contrastare la presenza della criminalità organizzata nella città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quarta iniziativa anonima contro il racket nel capoluogo siciliano. Prosegue a Palermo la campagna di sensibilizzazione contro la mafia attraverso la diffusione di cartoline e adesivi rivolti ai boss mafiosi tornati in libertà. Dopo le precedenti iniziative nei quartieri Uditore-Passo di Rigano, San Lorenzo e Acquasanta, questa volta i messaggi sono comparsi nella borgata di Tommaso NataleSferracavallo. L’iniziativa, della quale non sono ancora stati identificati gli autori, continua ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, rafforzando il messaggio di contrasto al fenomeno del racket. Sferracavallo al centro dell’iniziativa dopo le intimidazioni agli imprenditori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Palermo, nuove cartoline contro i boss mafiosi: anche Sferracavallo si riempie di messaggi anti-pizzo

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Palermo - Nuove cartoline contro i boss scarcerati nel quartiere San Lorenzo, ieri all'Uditore

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