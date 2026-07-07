Centinaia di adesivi sono apparsi questa mattina nel quartiere Uditore-Passo di Rigano a Palermo. La scritta sui cartoncini recita: «Ai boss condannati per mafia e scarcerati: bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere». Gli adesivi sono stati affissi sui muri e sui pali della luce, senza altre indicazioni o rivendicazioni.

« Ai boss condannati per mafia e scarcerati: bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere": è la scritta su centinaia di cartoline adesive comparse stamani nel quartiere Uditore-Passo di Rigano a Palermo. Gli adesivi sono stati affissi in piazza, sui pali della luce, nelle cabine elettriche e in altri luoghi ben visibili. Non sono firmati. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Cartoline per i boss scarcerati: "Se tornate a chiedere il pizzo vi denunciamo". Apparsi centinaia di adesivi a Palermo

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