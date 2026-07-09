A Palermo sono stati affissi adesivi anonimi in vari quartieri, segnando il terzo giorno consecutivo di questa iniziativa. I messaggi sono rivolti ai boss condannati per mafia che sono stati successivamente scarcerati. Le affissioni sono state fatte senza alcuna firma e sono apparse in luoghi pubblici della città. La polizia sta monitorando la situazione e indaga sull’origine delle ‘cartoline’ anonime.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Terzo giorno consecutivo di affissioni in diversi quartieri della città. Prosegue a Palermo la comparsa di adesivi anonimi con messaggi rivolti ai boss condannati per mafia e successivamente scarcerati. Per il terzo giorno consecutivo, centinaia di cartoline adesive sono state affisse in diverse zone del capoluogo siciliano con un chiaro messaggio contro il fenomeno dell’estorsione mafiosa. L’Acquasanta nuova zona interessata dall’iniziativa. Dopo le affissioni registrate nei quartieri Uditore-Passo di Rigano e San Lorenzo, questa volta gli adesivi sono comparsi nel quartiere Acquasanta, considerato storicamente una delle aree riconducibili all’influenza del clan Galatolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Dayitalianews.com - Palermo, nuove ‘cartoline’ anonime contro i boss mafiosi sacarcerati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Era il boss più temuto di Palermo. In cella, nessuno sapeva chi fosse.Don Enzo, 61 anni, entra

Notizie e thread social correlati

Cartoline per i boss scarcerati: "Se tornate a chiedere il pizzo vi denunciamo". Apparsi centinaia di adesivi a PalermoCentinaia di adesivi sono apparsi questa mattina nel quartiere Uditore-Passo di Rigano a Palermo.

Corinaldo: nuove cartoline per l’estate 2026 tra storia e bellezzaSono state presentate le nuove cartoline dedicate al borgo, pensate per l’estate 2026, che mostrano scorci di storia e di bellezza locale.

Temi più discussi: Adesivi contro il pizzo nelle strade: Vi denunceremo e voi tornerete in carcere; Palermo, adesivi contro il pizzo a Uditore-Passo di Rigano: Ai boss scarcerati: se ci riprovate vi denunciamo; Palermo, adesivi contro il racket nel quartiere Uditore: Se chiederete il pizzo vi denunceremo; Palermo adesivi contro il racket nel quartiere Uditore | Se chiederete il pizzo vi denunceremo.

A Palermo, cartoline anonime sfidano i boss scarcerati: 'Vi denunceremo'Per il terzo giorno consecutivo, a Palermo sono comparse centinaia di cartoline adesive anonime, indirizzate ai boss condannati per mafia e scarcerati. Dopo i quartieri Uditore?Passo di Rigano e San L ... it.blastingnews.com

Altre cartoline anonime contro boss scarcerati a Palermo(ANSA) - PALERMO, 09 LUG - Per il terzo giorno consecutivo sono apparse a Palermo centinaia di cartoline adesive con messaggi rivolti ai boss condannati per mafia e scarcerati. Dopo i quartieri Uditor ... msn.com