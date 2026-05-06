Save The Children l' Emilia Romagna la Regione più ' mother friendly' d' Italia Migliora la Calabria Sicilia ultima

L’Emilia Romagna si è distinta quest’anno come la regione più “mother-friendly” d’Italia, superando la Provincia Autonoma di Bolzano. La classifica tiene conto di vari indicatori relativi alle politiche a favore delle madri e delle famiglie, mentre la Calabria e la Sicilia si posizionano rispettivamente in posizioni più basse. La distinzione si basa su dati e statistiche ufficiali raccolti per valutare le iniziative a supporto delle madri e delle famiglie.

L’Emilia Romagna quest’anno conquista il primato della Regione più «mother-friendly' sorpassando la Provincia Autonoma di Bolzano. Il terzo posto è della Valle D’Aosta che torna sul podio dopo il forte arretramento registrato l’anno scorso. Mentre è la Sicilia ad aggiudicarsi l'ultimo posto. La classifica, elaborata in collaborazione con Istat, è contenuta nell’XI rapporto di Save The Children «Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026».che torna sul podio dopo Segnali di miglioramento si osservano per il Piemonte, che sale dal 12° all’8° posto, e per la Calabria, che guadagna due posizioni, passando dal 18° al 16° posto. Al contrario, si registrano arretramenti nel Nord-Est: il Friuli-Venezia Giulia scende dall’8° al 13° posto e il Veneto dal 9° al 12°.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Save The Children, l'Emilia Romagna la Regione più 'mother friendly' d'Italia. Migliora la Calabria, Sicilia ultima Notizie correlate Maternità in Italia: l’Emilia Romagna è la regione più favorevole? Cosa scoprirai Quali regioni hanno perso posizioni nel nuovo rapporto Save The Children? Perché il Veneto e il Friuli sono scesi in classifica?... Maternità, la fotografia di Save The Children: in Italia lavora solo una madre su due con figli piccoliDiventare madri in Italia nel 2026 somiglia sempre di più a un percorso a ostacoli, dove il traguardo della stabilità lavorativa sembra allontanarsi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Save The Children, l'Emilia Romagna la Regione più 'mother friendly' d'Italia; Save Children, in Italia lavora solo 58,2% madri con figli piccoli; Pedopornografia fuori controllo. Save the Children lancia l'allarme. Save the children, in Liguria diminuiscono le mamme lavoratriciLa Liguria si colloca all'11° posto delle regioni 'Amiche delle mamme'. Il dato emerge dal rapporto Le Equilibriste: la maternità in Italia 2026 di Save the Children, che classifica l'impegno delle Re ... ansa.it Credit: Francesca Leonardi - Save the Children ItaliaL’undicesima edizione del rapporto Le Equilibriste racconta come nel nostro Paese l'accesso al lavoro per le donne con figli è sempre più difficile Diventare madri in Italia nel 2026 somiglia sempre ... tpi.it Secondo Save the Children si registra un aumento di casi di adescamento online (grooming) con un incremento delle segnalazioni del 192% rispetto all'anno precedente. Esponenziale la crescita del materiale prodotto con l’intelligenza artificiale generativa, l - facebook.com facebook Pedopornografia fuori controllo. Save the Children lancia l'allarme: "A livello globale le segnalazioni nel 2025 sono in aumento del 450%" x.com