Save The Children l' Emilia Romagna la Regione più ' mother friendly' d' Italia Migliora la Calabria Sicilia ultima

Da feedpress.me 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Emilia Romagna si è distinta quest’anno come la regione più “mother-friendly” d’Italia, superando la Provincia Autonoma di Bolzano. La classifica tiene conto di vari indicatori relativi alle politiche a favore delle madri e delle famiglie, mentre la Calabria e la Sicilia si posizionano rispettivamente in posizioni più basse. La distinzione si basa su dati e statistiche ufficiali raccolti per valutare le iniziative a supporto delle madri e delle famiglie.

L’Emilia Romagna quest’anno conquista il primato della Regione più «mother-friendly' sorpassando la Provincia Autonoma di Bolzano. Il terzo posto è della Valle D’Aosta che torna sul podio dopo il forte arretramento registrato l’anno scorso. Mentre è la Sicilia ad aggiudicarsi l'ultimo posto. La classifica, elaborata in collaborazione con Istat, è contenuta nell’XI rapporto di Save The Children «Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026».che torna sul podio dopo Segnali di miglioramento si osservano per il Piemonte, che sale dal 12° all’8° posto, e per la Calabria, che guadagna due posizioni, passando dal 18° al 16° posto. Al contrario, si registrano arretramenti nel Nord-Est: il Friuli-Venezia Giulia scende dall’8° al 13° posto e il Veneto dal 9° al 12°.🔗 Leggi su Feedpress.me

save the children l emilia romagna la regione pi249 mother friendly d italia migliora la calabria sicilia ultima
© Feedpress.me - Save The Children, l'Emilia Romagna la Regione più 'mother friendly' d'Italia. Migliora la Calabria, Sicilia ultima

Notizie correlate

Maternità in Italia: l’Emilia Romagna è la regione più favorevole? Cosa scoprirai Quali regioni hanno perso posizioni nel nuovo rapporto Save The Children? Perché il Veneto e il Friuli sono scesi in classifica?...

Maternità, la fotografia di Save The Children: in Italia lavora solo una madre su due con figli piccoliDiventare madri in Italia nel 2026 somiglia sempre di più a un percorso a ostacoli, dove il traguardo della stabilità lavorativa sembra allontanarsi...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Save The Children, l'Emilia Romagna la Regione più 'mother friendly' d'Italia; Save Children, in Italia lavora solo 58,2% madri con figli piccoli; Pedopornografia fuori controllo. Save the Children lancia l'allarme.

save the children save the children lSave the children, in Liguria diminuiscono le mamme lavoratriciLa Liguria si colloca all'11° posto delle regioni 'Amiche delle mamme'. Il dato emerge dal rapporto Le Equilibriste: la maternità in Italia 2026 di Save the Children, che classifica l'impegno delle Re ... ansa.it

save the children save the children lCredit: Francesca Leonardi - Save the Children ItaliaL’undicesima edizione del rapporto Le Equilibriste racconta come nel nostro Paese l'accesso al lavoro per le donne con figli è sempre più difficile Diventare madri in Italia nel 2026 somiglia sempre ... tpi.it

Trova facilmente notizie e video collegati.