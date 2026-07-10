Alcuni Paesi stanno adottando misure per limitare il controllo dei circuiti di pagamento digitali statunitensi. Questi paesi cercano di ridurre la dipendenza da sistemi come quelli delle grandi aziende americane, considerati finora infrastrutture tecniche. Le iniziative prevedono lo sviluppo di soluzioni alternative e normative più restrittive per i servizi di pagamento digitali, al fine di favorire l’autonomia nazionale e rafforzare la sovranità in ambito finanziario.

Considerati per anni una semplice infrastruttura tecnica, un insieme di reti, protocolli e intermediari che consentono a cittadini e imprese di trasferire denaro, i pagamenti digitali oggi, in un’epoca caratterizzata da tensioni geopolitiche, competizione tecnologica e da una crescente digitalizzazione dell’economia, portano con sé un tema di sovranità nazionale. La guerra in Ucraina da questo punto di vista ha rappresentato uno spartiacque: le sanzioni internazionali e l’esclusione di alcune istituzioni finanziarie russe dai circuiti occidentali, infatti, hanno dimostrato come l’accesso alle infrastrutture di pagamento possa trasformarsi in uno strumento di pressione geopolitica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pagamenti digitali, quei Paesi che dicono no allo strapotere dei circuiti americani

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