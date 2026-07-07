I sindacati dell'agente pubblico della riscossione hanno espresso opposizione al divieto di usare contanti e assegni agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La posizione è stata comunicata in risposta alle recenti proposte di legge che prevedono l'abolizione di tali metodi di pagamento. Non sono stati riportati dettagli su eventuali alternative o modifiche alla normativa.

I sindacati dell’agente pubblico della riscossione contro il divieto di utilizzo di contante e assegni agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’obbligo di pagare le cartelle in moneta elettronica, così come quello di ricevere rimborsi direttamente sul proprio conto corrente sarà operativo dal 1° gennaio 2027, così come prevede il cosiddetto “decreto correttivo omnibus”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e ancora alla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. La misura, presentata come semplificazione amministrativa e adeguamento ai flussi digitali, solleva però fortissime... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Riscossione, i sindacati dicono no all’abolizione dei pagamenti in contanti e con assegni agli sportelli

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