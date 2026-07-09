LONDON, ENGLAND - MAY 24: Arsenal fans celebrate at the Emirates Stadium on May 24, 2026 in London, England. Arsenal have won their first Premier League title in 22 years. (Photo by Julian FinneyGetty Images) I portafogli elettronici non rappresentano più una nicchia per utenti tecnologicamente avanzati, ma un elemento centrale per la stabilità del mercato. Il più grande torneo di calcio a livello globale sta confermando la passione con cui i tifosi italiani vivono questo sport, sebbene la propria Nazionale non si sia qualificata. Guardare la partita da soli o in compagnia è sinonimo di passione, ma sempre più tifosi partecipano attivamente anche attraverso le scommesse online e da mobile, spesso reagendo agli eventi in tempo reale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L’evoluzione dei pagamenti nel betting italiano: la centralità dei wallet digitali nell’era dello smartphone

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