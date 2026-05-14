Ciclista muore travolto da un camion | tragedia davanti al centro commerciale
Un ciclista di 31 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria a Cubito, vicino al centro commerciale “Grande Sud” a Giugliano in Campania. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto da un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate letali. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine.
Un 31enne è morto nel pomeriggio di oggi a Giugliano in Campania in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria a Cubito, nei pressi del parco commerciale “Grande Sud”. Fatale per il ciclista del Bangladesh l'impatto con un camion che l'ha travolto. Trasportato in ospedale un suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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