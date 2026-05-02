LECCE - Ha preso il via venerdì 1 maggio e proseguirà fino al 9, nella storica e prestigiosa Galleria Maccagnani in Corso Vittorio Emanuele II, la mostra antologica QUEL CHE RESTA DI MIA MADRE Omaggio al mondo creativo di Lorita Chilla”. La retrospettiva è un progetto fortemente voluto dalla.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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