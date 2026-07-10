Ostia cambia mappa | il Municipio X passa da 10 zone urbanistiche a 26 quartieri

Il Municipio X di Ostia passa da 10 zone urbanistiche a 26 quartieri. La modifica riguarda l’intera area, che nel 1977 era suddivisa in dieci zone e oggi si amplia a ventisei unità. La nuova suddivisione territoriale comporta un aumento di 16 quartieri rispetto alla mappa precedente. La riorganizzazione interessa l’area urbana e l’entroterra del municipio.

Roma, 10 luglio 2026 – Ostia e il suo entroterra vengono ridisegnati nella nuova geografia urbana della Capitale. Il Municipio X passa dalle 10 zone urbanistiche del 1977 a 26 quartieri urbani, con un aumento di 16 unità territoriali. A questi si aggiungono quattro zone funzionali riservate alle grandi aree naturali e archeologiche del litorale. Non significa che siano nati nuovi insediamenti o che cambino i confini amministrativi del Municipio. La nuova mappa riconosce e delimita in modo più preciso realtà già esistenti, distinguendo quartieri che fino a oggi erano compresi all’interno di aree molto più vaste. Ostia divisa in Levante, Ponente, Idroscalo e Castel Fusano. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roma cambia la mappa dei quartieri: l’elenco completo Municipio per Municipio

Nuova mappa di Roma: da Talenti all’Africano 332 quartieri urbani, 22 rioni e 100 zone funzionaliÈ stata presentata in Campidoglio la nuova mappa di Roma, che suddivide la città in 332 quartieri urbani, 22 rioni e 100 zone funzionali.

Ostia cambia mappa: il Municipio X passa da 10 zone urbanistiche a 26 quartieriNel Municipio X la nuova mappa distingue anche quattro zone funzionali, dedicate ai grandi patrimoni ambientali e archeologici del litorale ... ilfaroonline.it

Via alla stagione di Ostia, ma aprono solo 30 lidi su 61. Ecco la mappaPrenderà ufficialmente il via il 10 maggio la stagione balneare 2026 sul litorale della Capitale. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato ieri l’ordinanza che disciplina l’apertura delle ... iltempo.it