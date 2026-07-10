Roma cambia la mappa dei quartieri | l’elenco completo Municipio per Municipio

Roma aggiorna la mappa dei quartieri con una nuova suddivisione amministrativa. La proposta del Comune modifica la divisione tradizionale delle zone, passando a una suddivisione basata su Municipi, eliminando le 155 zone precedenti. La riforma interessa l’intera città e coinvolge la riclassificazione degli spazi urbani. La nuova suddivisione sarà ufficialmente adottata con un ordine del giorno approvato dall’amministrazione comunale. La modifica riguarda tutti i Municipi e sarà valida a partire dalla data stabilita.

Roma, 10 luglio 2026 – Roma ridisegna la propria geografia urbana. La nuova proposta del Campidoglio supera la suddivisione basata sulle 155 zone urbanistiche del 1977 e individua 332 quartieri urbani, ai quali si aggiungono i 22 rioni del centro storico e le nuove zone funzionali, dedicate a parchi, università, ospedali, aeroporti, aree archeologiche e grandi infrastrutture. Non si tratta della costruzione di nuovi quartieri né della nascita di nuove amministrazioni locali. La mappa riconosce e delimita realtà che esistono già, attribuendo loro confini e denominazioni più precise. Non cambiano i 15 Municipi, gli indirizzi, i CAP o gli uffici amministrativi di riferimento. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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